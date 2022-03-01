Рим, 2 марта, 2022, 00:36 — ИА Регнум. 39% граждан Италии считают специальную военную операцию России «недопустимым нарушением суверенитета другого государства», таковы итоги опроса Termometro Politico, опубликованные во вторник, 1 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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24,2% респондентов считают, что действия России можно оправдать, если она ограничится защитой «русского меньшинства» в Донбассе.

16% граждан полагать, что Россия не имела права на подобные действия, но если последствия ограничатся Донбассом, то можно считать, что Москва совершила «не самое грубое нарушение».

Наконец, 13,6% респондентов считают действия России «в отношении Украины, которая могла превратиться в марионетку Запада» полностью оправданными.

7,2% опрошенных не определились с ответом.