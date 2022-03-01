Москва, 2 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Пользователи могут в ближайшее время столкнуться с ограничениями в работе приложения ВТБ на устройствах на платформе iOS из-за санкций, введенных властями США в отношении России. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

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В случае возникновения подобных проблем клиенты кредитной организации могут использовать веб-версию приложения (ВТБ онлайн), а также терминалы и банкоматы ВТБ. Кроме того, для пользователей устройств на базе операционной системы Android рекомендуется переустановить приложение по ссылке, размещенной на сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта международная платежная система Mastercard лишила несколько финансовых учреждений доступа к своей сети в рамках выполнения американских санкций против России.