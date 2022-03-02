Панама, , 01:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Панамы 28 февраля сообщили о том, что за последние 24 часа было зарегистрировано четыре летальных исхода от осложнений COVID-19 и в результате обследования 4217 образцов было выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом, 1043 человека были признаны выздоровевшими.

Индейцы Панамы Ayaita

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Как сообщает панамское новостное агентство Prensa, число подтвержденных смертей от этого заболевания увеличивается до 8 083, а количество положительных случаев — до 755 498.

В стране насчитывается 5559 активных случаев, при этом госпитализированы 179 человек. 26 пациентов пребывают в реанимационном отделении.

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