Белград, 2 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В период конфронтации между Россией и Украиной Сербия имеет полное право сохранить военный нейтралитет. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 1 марта во время встречи со студентами Школы национальной обороны «Воевода Радимир Путник» в Белграде.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

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По словам Дачича, Сербия прилагает активные усилия для достижения мирного и дипломатического решения, так как она «почувствовала на собственной шкуре», что такое военные действия во время агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году.

«Наш выбор в пользу военного нейтралитета и в этот раз оказывается оптимальным, когда речь идет о защите наших национальных интересов», — процитировал портал b92 слова Дачича.

Он напомнил, что парламент Сербии в 2019 году принял стратегию обороны и стратегию национальной безопасности. В этих документах очередной раз подтверждается военный нейтралитет Сербии, подчеркнул Дачич.