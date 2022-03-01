Луганск, 1 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Донецкий и село Нижнее Лозовое в ЛНР подверглись миномётному обстрелу со стороны ВСУ 1 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Gov.ua ВСУ. Миномет

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Нижнее Лозовое украинские военные атаковали в 18:05 мск, а уже через пять минут — в 18:10 мск — начался обстрел Донецкого. По этим населённым пунктам ВСУ выпустили 14 боеприпасов. Они применили миномёты калибра 120 мм.

Напомним, за сутки 28 февраля украинские боевики шесть раз обстреляли ЛНР.