Рим, 1 марта, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Специальная военная операции России — это «исторический поворот в европейской истории», заявил во время выступления в парламенте Италии во вторник, 1 марта, премьер-министр Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Европа считала мир и безопасность на континенте «само собой разумеющимися», но «фотографии бомбардировок показали, что это не так», сказал Драги.

Он также сравнил президента России с Гитлером, заявив, что действия России напоминают ему «об аннексии Австрии, оккупации части Чехословакии и вторжении в Польшу».

Действия России — это не только «нападение на Украину», но также «нападение на наши ценности свободы, демократии, на мировой порядок», сказал Драги.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (не более 16 тысяч человек).