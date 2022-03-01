Лима, 1 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Перу с 1 марта снято ограничение на заполнение тренажерных залов, действовавшее почти два года из-за ситуации с коронавирусом. Отныне залы могут работать на полную мощность при соблюдении масочного режима, но для и их посещения потребуется предоставить сертификат о вакцинации, сообщает перуанское новостное агентство Andina.

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По словам Альдо Сезара Лескано, владельца тренажерного зала Aldos в районе Сан-Мигель, за время действия ограничений многим владельцам тренажерных залов пришлось закрыть их или сменить направление своей деятельности.

«Многие мои друзья разорились, закрылись или сменили бизнес, потому что пандемия стала тяжелым испытанием для всех нас. Удержаться удалось тем, у кого были собственные помещения. Около 70 или 80% из тех, кто арендовал помещения, закрыли свои предприятия. Я арендовал помещение, и мне пришлось влезть в долги, чтобы продолжать работу. Теперь я работаю, чтобы погасить кредит», — сказал он.

Бизнесмен напомнил, что, помимо временного закрытия предприятий, пандемия привела к снижению числа посетителей и вынужденным тратам на спирт, одноразовые полотенца, постоянную дезинфекцию помещений, термометры и другие расходы, связанные с соблюдением протоколов биобезопасности, требуемых минздравом.