Москва, 1 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Спецоперация России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, о чём было заявлено коллегам по ОБСЕ, сообщил 1 марта глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России 24».

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Комментируя переговоры в Вене по ситуации на Украине, Гаврилов сказал, что он разъяснил членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с какими целями проводится российская спецоперация.

Целью операции является предотвращение гибели мирного населения Донбасса, предотвращение третьей мировой войны. Он добавил, что российская сторона сообщила европейским коллегам предысторию этих событий и заявила, что её планы не изменят ни санкции, ни угрозы.

Тогда же российская сторона заявила, что намерена довести до конца «спецоперацию денацификации, демилитаризации Украины».