Москва, 1 марта, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Лидер партии «Новые люди» депутат Госдумы Алексей Нечаев просит вице-премьера Татьяну Голикову отменить постановление о QR-кодах и масочный режим.

Правительство Забайкальского края Медицинские маски

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Мир постепенно приближается к избавлению от пандемийно-карантинного кошмара. Особенно стоит уделить внимание вопросу по отмене административной ответственности за нарушение масочного режима», — говорится в письме за подписью Нечаева.

По его убеждению, введенный ранее в России масочный режим уже не имеет острой необходимоости.

В свете последних событий коронавирус перестал кого-либо волновать, отметили также в партии.