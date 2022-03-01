Екатеринбург, 1 марта, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Свердловскую область прибыли первые беженцы из Донбасса. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь беженцам из Донбасса

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Всего в регион приехали более 15 человек. Власти заранее подготовились к этому и оказывают прибывающим всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация.