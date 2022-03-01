Скопье, , 21:21 — REGNUM В Северной Македонии 1 марта в результате обследования 2787 образца выявили 476 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 524 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались девять пациентов с COVID-19, зарегистрировано восемь более ранних летальных исходов.

Скопье, Северная Македония aiva

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 297 738 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9027, 285 280 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 3431 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.

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