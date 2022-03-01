Белград, 1 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Группа сербских интеллектуалов, журналистов и общественных деятелей призвала граждан Сербии выйти 4 марта в Белграде на митинг в поддержку русского народа в России и на Украине. Об этом сообщил один из участников будущего митинга, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в видеосообщении, опубликованном на сайте «Србин.инфо» 1 марта.

VasenkaPhotography Белград

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"Я считаю нашим долгом поддержать народ, который является для нас братским и в историческом, и в религиозном, и в национальном, и в любом другом смысле. Также Российская Федерация преграждает сепаратистскому Косово путь в ООН и борется против западного нарратива о Сребренице. В данный момент мы как минимум можем собраться для того, чтобы выказать российскому народу поддержку и ответить благодарностью за всю помощь, оказанную Сербии и сербскому народу со стороны России», — рассказал Мирович.

Митинг поддержки России намечен на 4 марта в 18 часов перед памятником императору Николаю II в центре Белграда.

Напомним, что ранее в Белграде уже прошел автопробег в знак поддержки России.