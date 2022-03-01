Тирана, 1 марта, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2030 человек выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране три пациента с COVID-19, выздоровел ещё 431. Об этом сообщило вечером 1 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Albinfo Международный аэропорт в албанской столице Тиране

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 702 случая заражения коронавирусом, 266 019 человек излечились, скончались 3472 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2211, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 699 — приходится на Тирану.