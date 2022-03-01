* запрещённая в России организация

Москва, 1 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Доступ к СМИ «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Эхо Москвы» необходимо ограничить, сообщает 1 марта Генпрокуратура РФ.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура РФ

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Российское ведомство отмечает, что два этих СМИ распространяют ложные сведения о действиях военных России, участвующих в спецоперации по демилитаризации Украины. Также они распространяют материалы с призывами к насилию.

На фоне этих сообщений операторы мобильной связи уже ограничивают доступ к сайтам этих СМИ.

* — (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)