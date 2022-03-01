Эстония, 1 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Активно действовать на Украине британские военные не будут: они находятся в Эстонии — и здесь их место, заявил 1 марта на эстонской военной базе Тапа британский премьер-министр Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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Комментируя проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации Украины, глава британского правительства пояснил, что сражаться там военные королевства не будут.

Он пояснил, что британский контингент находится в Тапе — в пределах границ НАТО, что является самым разумным вариантом помощи Украине.