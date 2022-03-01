Минск, 1 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Два украинских электронных издания признаны нарушителями белорусского закона о СМИ. Мининформ Белоруссии 1 марта «ограничил доступ» к ним — заблокировал для белорусской аудитории.

Pixabay.com Блокировка

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Под санкции попали сайты gordonua.com и obozrevatel.com. «Основанием для этого послужило распространение на данных сайтах экстремистских материалов в нарушение ст.38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — пояснили в белорусском министерстве.

«Кроме того, Мининформ обращает внимание на то, что в последнее время отдельные социальные сети и мессенджеры активно используются для продвижения недостоверной и фейковой информации о событиях в Украине, пропаганды войны и призывов к незаконным действиям. Ведомство просит граждан Беларуси не поддаваться на провокации и пользоваться информацией из официальных источников», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, накануне финала президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью Дмитрию Гордону. Помимо обещания «оторвать яйца» одному из российских чиновников руководитель постсоветской республики пообещал также, что с белорусской территории никакой угрозы для Украины исходить не будет.