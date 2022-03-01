Подгорица, 1 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Министерство финансов и социальной защиты Черногории одобрило отправку финансовой помощи на Украину и предложило правительству рассмотреть вопрос о приеме и временном размещении переселенцев с Украины, сообщил госсекретарь Янко Одович.

Черногория

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В документе министерства финансов и социального обеспечения говорится, что Черногория выражает солидарность с народом Украины и что как ответственный член международного сообщества, в соответствии с Законом о международном сотрудничестве в целях развития и международной гуманитарной помощи, предлагает 50 000 евро гуманитарной помощи.

«Помимо вышеизложенного, министерство финансов и социальной защиты населения предлагает правительству рассмотреть возможность поддержки Украины посредством размещения и временного размещения перемещенных лиц», — говорится в документе.