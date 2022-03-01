Злин, Чехия, 1 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. О планах сменить название гостиницы в городе Злин (Чехия), которая сейчас называется «Москва», сообщили 1 марта её владельцы. Название смущает их из-за ситуации на Украине.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Орден предателю

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Как сообщает ТАСС, директор отеля Мила Дюмлерова пояснила, что уже неактуально сейчас такое название, тем более в нынешней политической ситуации.

Добавим, что чешские власти выражают недовольство в связи с решением Москвы провести специальную военную операцию по просьбе Донецка и Луганска.