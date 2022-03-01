Москва, 1 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Украинским вооружённым формированиям уже не имеет смысла оказывать сопротивление. Об этом 1 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"С военной точки зрения дальнейшее сопротивление вооруженных сил Украины потеряло всякий смысл. Зеленский и его режим брошены на произвол судьбы», — сказал Коротченко.

По словам эксперта, силы специальной операции России на данный момент проводят системную работу — перемалывают оставшиеся военные возможности Украины.

«Захлопнулся котёл. И дальше это вопрос времени, когда они сдадутся или когда будут уничтожены. Нам важно открыть гуманитарные коридоры для вывода простых жителей, но националистические батальоны пока не открывают их», — заявил участник ток-шоу.