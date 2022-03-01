Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге нужно консолидировать силы для помощи ДНР и ЛНР. Об этом 1 марта заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия» Александр Бельский

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«Мы знаем, что идёт спецоперация по освобождению Луганской и Донецкой Республики. И должен отметить, что партия опять не осталась в стороне, — заявил Бельский. — Приходится открывать дополнительные пункты, так как город откликнулся на ту беду, которая сейчас происходит в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, это требует от нас определенной консолидации сил в этом направлении в том числе».

Бельский, как член «Единой России», также отметил, что партия не отделяет себя от государство и от его политики. Партия собирает гуманитарную помощь беженцам Донбасса.

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Напомним, секретарь регионального отделения партии в Петербурге Сергей Боярский назвал проводимую Россией военную спецоперацию «зачисткой от нацистской нечисти» и выразил петербуржцам благодарность за оказываемую помощь.