Екатеринбург, 1 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Бандеровско-нацистская сволочь на Украине должна быть просто истреблена. Об этом заявил журналистам певец, композитор и поэт Александр Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Он отметил, что внутри России есть лица, в том числе и среди деятелей культуры, недовольные спецоперацией России по защите Донбасса. В течение восьми лет, когда люди в Донбассе погибали из-за обстрелов со стороны Украины, они молчали, так как тогда не было таких санкций, которые США, Евросоюз и ряд других стран ввели в феврале. А теперь им стало страшно, что их зарубежную недвижимость изымут.

«Мы сегодня не с Украиной воюем, мы сегодня боремся с нацизмом. И сегодня Европа показала, что она насквозь нацистская. Эта война не кончалась с 45 года, она была латентной, подковёрной, под любыми удобными соусами, но она была», — сказал Новиков.

Он также добавил, что сейчас «стая вот этого шакалья» объединилась против России «в русофобской нечеловеческой злобе» и защищает откровенный нацизм. Ни о каком переговорном процессе речь быть не должно. «Мы должны закончить эту операцию и дальше отстаивать наши интересы», — добавил композитор.