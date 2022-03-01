Слуцкий назвал, что могло быть лучшим вкладом США в переговорный процесс
Москва, 1 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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«Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории. Сегодняшние жертвы и людские потери на совести тех, кто обеспечивал все эти годы внешнее управление Украиной», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.
Он обратил внимание на то, что США снова пытаются грубо вмешаться в отношения между Россией и Украиной, на сей раз в тонкую и очень деликатную ткань переговорного процесса.
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен тесно контактировать с властями Украины по поводу переговоров с Россией, которые он назвал дипломатией «под дулом пистолета».