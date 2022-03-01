Симферополь, 1 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Бандеровская идеология отравила Украину и довела её до развала и войны, об этом 1 марта написал соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

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Аксёнов напомнил, что бандеровцы всегда ненавидели Крым — в 1992 году, чтобы запугать крымчан, на полуостров прибыл так называемый «поезд дружбы». И тогда же появился лозунг: «Крым будет украинским или безлюдным».

«Украинский национализм показал свой звериный оскал. В конечном счете бандеровская идеология при попустительстве власти отравила Украину и довела ее до развала и войны. Еще один бандеровский «поезд дружбы» отправился в Крым в конце февраля 2014 года. Но узнав, что крымчане готовят им горячий прием, нацистские ублюдки до Симферополя так и не доехали, и поезд пришел на вокзал пустым. А Крым не стал ни украинским, ни безлюдным. Он стал российским», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. В эти же дни Крым отмечает восьмую годовщину начала Русской весны, итогом которой стало воссоединение полуострова с Россией.