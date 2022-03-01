Оттава, 1 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Канада смягчила органичения на въезд для полностью вакцинированных туристов отменив требования о предоставлении результатов молекулярного теста на коронавирус, сообщает 1 марта BBC.

Канада

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Полностью привитые туристы смогут въехать в страну предоставив более дешевый тест на антиген к коронавирусу.

Послабления введены на фоне снижения числа новых случаев заражения на территории всей Канады. В начале февраля главный врач Канады заявил о прохождении пика последней волны, вызванной штаммом коронавируса «Омикрон».