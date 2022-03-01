Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Россию прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донбасса. Об этом 1 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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«В автомобильные пункты пропуска Матвеев-Курган и Донецк ПУ ФСБ России по Ростовской области 1 марта 2022 г. прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской Народных Республик в Российскую Федерацию», — уточнили в ведомстве.

О целях визита не сообщается.