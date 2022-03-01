Москва, 1 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Действия Запада против России представляют собой войну на уничтожение. Об этом 1 марта заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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"Против нас ведётся война на уничтожение. Совокупный Запад решил завершить дело, которое по техническим причинам не удалось завершить Гитлеру», — сказал политик.

Также он отметил, что России следует давать больше информации о положении дел и развитии специальной операции на Украине. В то же время депутат Госдумы призвал российские СМИ прекратить показывать и публиковать цитаты представителей пока еще действующего украинского режима.