Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Белый дом позволил отказаться от обязательного ношения масок в федеральных зданиях в большей части страны, сообщает Reuters.

Вакцинация. США Hhs.gov

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Целевая группа Белого дома, занимающаяся вопросами безопасности федерального персонала, выпустила новое руководство, заявив, что в округах с низким или средним уровнем распространения COVID-19 можно отменить требование о ношении масок. Это может коснуться порядка 72% населения США.

Белый дом обязал федеральные агентства, в которых работают порядка 3,5 млн сотрудников, обновить правила не позднее 4 марта.