Бухарест, 1 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Власти Румынии рассматривают вопрос о смягчении карантинного режима в контексте COVID-19. Об этом 1 марта со ссылкой на румынского министра здравоохранения Александру Рафила сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Свобода

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По словам Рафилу, в настоящее время нет необходимости тотального ношения медицинских масок в общественных местах по всей стране, а также предъявления так называемых «зеленых сертификатов» (справок об отсутствии коронавирусного заболевания).

Рафила «Коэффициент занятости коек в связи с COVID-19 в Румынии сократился на 50%, нет смысла продолжения карантина».

Предполагается, что уже с 4 марта нынешнего года в Румынии будет полностью возобновлена работа круглосуточных развлекательных заведений, разрешены массовые спортивные мероприятия.

По состоянию на 1 марта, число жителей Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,73 млн. Из них скончались 63 414 пациентов.