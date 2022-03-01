Краснодар, 1 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. По два миллиона рублей готовы выплачивать семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, власти Краснодарского края. Об этом сообщили 1 марта в пресс-службе администрации края.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«Каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих — участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей», — написал соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что власти не оставят семьи в беде и намерены всячески поддерживать.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция в Донбассе проводится Россией с 24 февраля. Цель проведения операции — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.