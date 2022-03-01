Москва, 1 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Руководители российского и турецкого оборонных ведомств Сергей Шойгу и Хулуси Акар 1 марта обсудили ситуацию на Украине, сообщает Минобороны РФ.

Staff Sgt. Mikki Sprenkle Хулуси Акар

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Участники телефонных переговоров обменялись мнениями о значении российской специальной военной операции, начатой 24 февраля, и о действиях украинской стороны.

Также Шойгу и Акар коснулись в разговоре ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Акар заявил о желании Анкары сохранить и с Москвой, и с Киевом хорошие отношения, несмотря на российскую спецоперацию по демилитаризации Украины.