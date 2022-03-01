Кишинёв, 1 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Для прибывших с Украины беженцев в Молдавии упростят процедуру трудоустройства. Об этом 1 марта сообщил на пресс-конференции министр экономики Сергей Гайбу.

Флаг Молдавии

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Он рассказал, что украинские граждане смогут договариваться об устройстве сразу с работодателем, а не через Бюро миграции и убежища. Для этого также не потребуется обязательное для других иностранцев разрешение на временное проживание.

Гайбу сообщил, что ряд компаний уже выразили готовность принять на работу жителей Украины. В правительстве готовят платформу для учёта беженцев.

Стоит отметить, что поток беженцев в Молдавию с Украины после начала там спецоперации по защите Донбасса не прекращается. По данным на утро 1 марта, прибыло более 70 тыс. человек.