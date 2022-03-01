Москва, 1 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Удар по технологическим объектам Службы безопасности Украины и по 72-му центру информационно-психологических операций (подчиняется разведке украинских ВМС) готовят ВКС РФ, сообщили 1 марта в Минобороны России.

Цитата скриншот с сайта youtube, PewDie Pie Удар ВКС РФ

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Уточняется, что удар, который будет нанесён в ходе специальной военной операции российской армии, преследует цель пресечь информационные атаки Киева против России.

«В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием», — говорится в сообщении.

Минобороны призывает граждан Украины, которых националисты привлекают к осуществлению провокаций против России, и жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Добавим, что с момента начала спецоперации российских военных гражданам России поступают звонки с угрозами физического устранения, кроме того, приходят сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ ранее заявили, что ВСУ в ходе российской спецоперации лишились выхода к Азовскому морю.