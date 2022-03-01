Москва, 1 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики (ЛНР) в ходе наступательных действий 1 марта освободили пять населенных пунктов. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Войска Донецкой Народной Республики вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что группировка войск ДНР за прошедшие сутки продвинулась на глубину 19 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса было поражено в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.