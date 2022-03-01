Париж, 1 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжит обсуждение ситуации на Украине с лидерами Японии, Азербайджана, Финляндии, Литвы и Индии, сообщает Елисейский дворец.

Thomas Faivre-Duboz Франция. Елисейский дворец

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

После беседы с премьер-министром Японии 1 марта глава Франции встретится с президентом Азербайджана. Эммануэль Макрон созвонился с президентом Финляндии. Затем глава государства встретится около 12:30 по местному времени с президентом Литвы, одной из трех прибалтийских стран, граничащих с Россией. Наконец, в 15:00 по местному времени Эммануэль Макрон проведет переговоры с премьер-министром Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Жерар Депардье призвал «свернуть оружие и вести переговоры».