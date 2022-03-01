Москва, 1 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В ходе наступления группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил России продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 км, блокировав Сватово и освободив пять населенных пунктов. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что войска ЛНР при этом освободили населенные пункты Новобровое, Барыкино, Климовка, Булгакова и Голубовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса было поражено в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.