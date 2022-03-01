Симферополь, 1 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, — это тяжёлое, но давно назревшее решение. Об этом говорится в обращении президиума госсовета Республики Крым, принятом 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Президиум Государственного Совета Республики Крым целиком поддерживает проведение специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Это — тяжёлое, но давно назревшее решение президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в заявлении.

В обращении подчеркивается, что Россия вынуждена была начать операцию для обеспечения своей безопасности. В течение восьми лет РФ пыталась добиться мира в Донбассе мирным путём, однако Киев при поддержке Запада откровенно игнорировал минские соглашения.

«Более того, безнаказанность и вседозволенность, предоставленные киевскому режиму, сформировавшемуся в итоге государственного переворота 2014 года, привели к тому, что он стал представлять реальную угрозу непосредственно Российской Федерации, миру и стабильности. Речь — о реваншистских планах Киева по поводу Крыма, намерение руководства Украины обрести ядерный статус в сочетании с готовностью допустить на свою территорию военные контингенты, разместить инфраструктуру НАТО. Всё это нельзя было терпеть, оставлять без жёсткой реакции. Игнорируя Минские договоренности, неонацистский киевский режим проводил политику геноцида в отношении граждан ДНР и ЛНР: более четырнадцати тысяч человек было уничтожено, среди них женщины, старики, дети», — говорится в заявлении.

В тексте особо подчеркивается, что специальная. Военная операция направлена не против украинского народа.

«Наоборот, одним из её итогов должно стать освобождение наших украинских братьев из-под пяты киевского режима, после чего народ Украины получит возможность самостоятельно определить свою дальнейшую политическую судьбу. Гуманное, предельно осторожное осуществление операции нашими военными вызвано преследованием именно этой цели», — подчеркивают крымские законодатели.

«Обращаемся к братскому украинскому народу. Берите свое будущее в собственные руки! Мы в течение десятилетий вместе с вами боролись против украинского неонацизма. Сейчас у вас есть уникальный шанс довести эту борьбу до победного конца. Содействуйте российской армии! Убеждайте украинских военнослужащих прекратить сопротивление! Сохраним для будущей свободной Украины как можно больше жизней!», — говорится в обращении.

Депутаты также обратились к крымчанам с просьбой не поддаваться на информационные провокации, не терять спокойствия и здравого смысла.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе.