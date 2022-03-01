Москва, 1 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса было поражено в общей сложности 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 1 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«1 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что в ходе ударов были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО и подчеркнул, что удары ВС РФ исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов Украины.

«Всего Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил официальный представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что выход украинских силовиков к Азовскому морю в настоящее время полностью заблокирован.