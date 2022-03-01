Воронежская область, 21 декабря, 2006, 16:00 — ИА Регнум. Распоряжение об организации городского катка на Адмиралтейской площади в зимний период 2006 - 2007 года подписал глава администрации Воронежа Борис Скрынников . Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе мэрии, каток будет организован "в целях организации отдыха жителей городского округа, в первую очередь учащихся школ, привлечения их к занятиям физической культурой".

В том случае, если будет стоять морозная погода, городской каток будет работать ежедневно с 10 до 21 часов. Согласно распоряжению, муниципальным унитарным предприятиям "Воронежская горэлектросеть" и "Воронежгорсвет" поручено наладить освещение катка в вечернее время на весь период его работы, установку и украшение новогодней елки, а также подключение к электросети пункта проката коньков, поста милиции и торгового киоска. Кроме того, управлением здравоохранения администрации городского округа будет организовано дежурство машины скорой медицинской помощи с бригадой медработников в период работы катка.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, температура воздуха ниже 2 градусов мороза установилась в Воронеже только 20 декабря, причем уже с выходных синоптики прогнозируют потепление.