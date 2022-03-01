Москва, , 12:59 — REGNUM В феврале планы на укрепление рубля были перечёркнуты геополитикой, которая отправила доллар выше отметки 109 руб. в последний день месяца (28 февраля), заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Март начался с локального технического отката котировок за счёт целого ряда мер, принятых Минфином и ЦБ РФ для остановки рекордной девальвации российской валюты.

В марте, безусловно, главным ориентиром для рубля будет оставаться ситуация вокруг Украины, а, точнее, сроки прохождения так называемой острой фазы военной операции Москвы на территории соседнего государства.

Первый раунд переговоров не привёл к конкретным результатам, и теперь рынки ждут следующей встречи делегаций двух стран, хотя, судя по тому, что специальная операция активно продолжается, пока на спад напряжённости рассчитывать не приходится.

Вплоть до появления реальных признаков движения сторон в направлении разрешения ситуации, этот фактор продолжить довлеть над «россиянином».

Более того, курс рубля будет удерживаться неподалёку от рекордных минимумов в условиях оттока капитала, который рискует усилиться по мере введения дальнейших санкций в отношении РФ.

На фоне происходящего повышение ставки ФРС США в середине марта будет иметь второстепенное значение для российской валюты, но все же окажет дополнительное давление на её курс через укрепление доллара.

Также важно помнить о защитной функции USD, который в том числе на международной арене сильно выигрывает от сложившейся ситуации.

Иными словами, положение дел рубля в марте будет, мягко говоря, оставаться неблагоприятным, хотя во второй половине месяца есть надежда на более глубокую коррекцию.

Это может произойти благодаря мерам Центробанка и Минфина, но только при условии, что конфликт пойдёт на спад», — считает эксперт.

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