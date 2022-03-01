Тбилиси, , 15:38 — REGNUM В Грузии с 1 марта отменяется бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех, за исключением случаев, когда у пациента есть признаки заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Также бесплатным тесты остаются для врачей и педагогов. Быстрые тесты на антиген остались бесплатными.

«Пересмотр режимов ковид-тестирования произошел с учётом эпидемиологического положения. В стране основным вариантом распространения остаётся «Омикрон» и пики распространения пройдены», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что подавляющее число случаев заражения коронавирусом проходят безсимптомно или проходит в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 1 марта, за последние сутки выявили 2465 случаев заражения коронавирусом после проведения 14 138 тестов.

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