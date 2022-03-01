Джакарта, , 15:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что четвертая доза вакцины не является срочным шагом в настоящее время, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация (сс) qimono

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По данным министерства, третью дозу вакцины или ревакцинацию в стране прошли лишь 10,2 млн человек.

«Нынешнее правительство сосредоточено на проведении первичной вакцинации, завершении второй стадии вакцинации и ревакцинации», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявлено 24 728 случаев заражения коронавирусом.

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