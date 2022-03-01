Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Грузии значительно сократились на прошлой неделе в сравнении с предыдущей. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Класс Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По данным ведомства, SARS-CoV-2 на прошлой неделе выявили у 2,4% учителей и у 1% учеников. До этого показатели были соответственно 4,3% и 1,5%.

«В общей сложности в течение последних двух недель показатель инфицирования коронавирусом идёт на спад», — отметили в минобре.

Сообщается, что в стране из 2 085 государственных и 217 частных школ полностью в дистанционном режиме работают 46 школ. Это в шесть раз меньше, чем неделей ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 2400 носителей коронавируса