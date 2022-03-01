Москва, 1 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вопрос о заявке Украины на вступление в Европейский союз не является одним из вопросов стратегической безопасности, так как указанное сообщество не является военно-политическим блоком. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Евросоюз — это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости», — сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что в украинской конституции есть ориентированность на вступление в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время у агрессивных антироссийских действий ультраконцентрированный характер, что было и до этого, однако теперь маски сняты.