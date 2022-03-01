Варшава, 1 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. НАТО не стремится конфликтовать с Россией и призывает Москву к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 1 марта на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Ласке.

NATO Йенс Столтенберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Генсек НАТО призвал Россию незамедлительно прекратить боевые действия на Украине, вывести с украинской территории все свои войска и начать добросовестное дипломатическое сотрудничество.

«НАТО является оборонительным альянсом. Мы не стремимся к конфликту с Россией», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Как заявил президент Владимир Путин, она направлена на защиту республик Донбасса от украинской агрессии, на демилитаризацию и денацификацию Украины. При этом ни о какой «оккупации» речи не идёт.

Читайте также: Генсек НАТО о России: «Мы не видим немедленную угрозу»