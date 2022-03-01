Джакарта, 1 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявлено 24 728 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 марта в Индонезии выявили 5 589 176 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 39 887 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 901 302 человека.

С 28 февраля по 1 марта от COVID-19 умерли 325 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 148 660 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии официально разрешило использовать вакцину Sinopharm для ревакцинации от коронавируса.

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