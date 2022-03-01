Бейрут, 1 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Конфликт на Украине разожгли США. Подобный исход ожидает тех, кто полагается на «фальшивые гарантии» Вашингтона, заявил 1 марта лидер ливанского движения «Хезболла» Сейид Хасан Насралла.

Khamenei.ir Хасан Насралла

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Он назвал опасным конфликт между Россией и Украиной, а также раскритиковал международное сообщество, которое отреагировало на российскую спецоперацию, за двойные стандарты. Разве такой была реакция на то, что происходило в Ираке, Афганистане, Палестине, Сирии и Йемене, напомнил Насралла.

В этом мире сильнейших прославляют, а слабейших угнетают, подчеркнул он. Вашингтон несколько недель работал над украинским сценарием, провоцируя конфликт.

«США не заслуживают доверия, те, кто надеется на Вашингтон, проиграют», — приводит слова лидера «Хезболлы» агентство Mehr.

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