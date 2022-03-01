Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Закрытие международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) продлили до 8 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани 1 марта.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 8 марта», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» был закрыт утром 24 февраля. Базовый перевозчик воздушной гавани 2−7 марта выполнит дополнительные вывозные рейсы из Минеральных Вод.