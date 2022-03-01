Варшава, 1 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом укрепление восточного фланга НАТО. Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции на территории авиабазы в Ласке.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

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По его словам, в ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в области безопасности.

«Мы говорили о том, какие шаги нужны в будущем, чтобы укрепить безопасность восточного фланга альянса», — заявил Дуда.

Он добавил, что НАТО и «все наше сообщество должно сохранить единство и быть рядом с Украиной».