Каир, 1 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси поручил правительству страны обеспечить эвакуацию граждан, выехавших с Украины. Об этом 1 марта сообщает информационное агентство Al-Ahram со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

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Отмечается, что министерство транспорта и министерство по делам мигрантов, при участии представителей МИД страны, наладили контакт с правительством стран, где сейчас находятся египтяне.

По результатам этой работы, в Румынию был направлен специальный борт, который эвакуирует домой египетских студентов, ранее покинувших территорию Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.