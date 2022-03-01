Ташкент, 1 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Из польского города Катовице 1 марта вылетел третий спецсамолет АО «Uzbekistan Airways» с 253 гражданами республики, эвакуированными с Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В самолете

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«Среди них — 68 женщин, 54 детей и 12 младенцев. Ориентировочное время прибытия в Ташкент — 20:45 часов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что общее количество вывезенных с Украины через территорию Польши граждан Узбекистана составило 762 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.